Djimbo Souaré sur le plan de redressement triennal annoncé par Sonko : "Il y a une incohérence"

"Si le document annoncé par le Premier ministre est différent du document de programmation pluriannuel (DPP), il y a incohérence"

, a-t-il déclaré ce dimanche 6 juin, dans l’émission Face au jury.



"La LFR a été votée le samedi 28 juin, et le débat d’orientation budgétaire s’est tenu l’après-midi sur un DPP couvrant 2025-2027. Deux jours plus tard, Ousmane Sonko annonce dans un live un 'plan de redressement triennal. Cela signifie-t-il que nos discussions à l’Assemblée n’avaient aucune importance ? Je m’interroge sur la teneur et la fiabilité du document soumis au débat", s’est-il indigné.

Pour le député de l’opposition (groupe Takku-Wallu), "il y a une incohérence". Il a demandé des clarifications : "Il faut qu’on nous dise si le DPP est le même que le plan de redressement triennal. S’il s’agit de deux documents distincts, cela voudrait dire que le débat d’orientation budgétaire n’avait pas lieu d’être", a-t-il insisté.

Djimbo Souaré, député et président du Conseil départemental de Goudiry, a exprimé ses interrogations concernant le "plan de redressement" évoqué par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d’un récent live Facebook. Selon lui, ce plan n’apparaît nulle part dans le programme triennal adopté le 28 juin dernier à l’Assemblée nationale, en même temps que le débat d’orientation budgétaire et la loi de finances rectificative (LFR).