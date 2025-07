Le Consulat de France accorde le visa au Dr Touré et compte signer un accord avec l’ANSTS

« Le Consulat de France » a finalement « accordé un visa de 3 ans au Dr Moctar Touré ». Une décision qui fait suite à la vague d’indignation en soutien au Dr Moctar Touré, président de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS).Selon l’information donnée par Papa Abdoulaye Seck, ancien ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural sous Macky Sall cette durée de trois mois est en « cohérence avec la durée de validité de son passeport ». Selon la même source, le Consulat de France s'est déclaré disposé à signer un protocole d'accord avec notre Académie, afin de garantir un traitement spécifique et approprié aux Académiciens ».