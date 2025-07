CAN féminine 2025: le Sénégal pulvérise d'entrée la RD Congo (4-0)

Grâce à ce large succès, les “Lionnes” prennent la tête du groupe A avec 3 points et une belle différence de buts (+4). Le Maroc et la Zambie, qui se sont neutralisés (2-2), occupent les deuxième et troisième places avec 1 point chacun. La RD Congo, elle, ferme la marche avec zéro point.

Lors de la deuxième journée, prévue ce mercredi 9 juillet, le Sénégal croisera la Zambie à 16h00 GMT, tandis que le Maroc affrontera la RD Congo à 19h00 GMT.

Le Sénégal a parfaitement lancé sa Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine en écrasant la RD Congo (4-0), ce dimanche. Une victoire nette acquise dès la première période grâce à deux doublés signés Mama Diop et Nguénar Ndiaye.