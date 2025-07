Menace terroriste aux frontières du Sénégal : Djimo Souaré invite les autorités à intensifier la présence militaire dans ces zones

Ces derniers jours, suite à l’attaque terroriste à Diboli (Mali), une rumeur portant sur une probable menace terroriste aux frontières sénégalaises occupe les débats. A ce sujet, Djimo Souaré, député de l’opposition et président du conseil départemental de Goudiry (Tambacounda, Est) a invité les autorités à intensifier la présence militaire dans ces zones.



« Les évènements qui se sont déroulés ces deux derniers jours à Diboli, pratiquement à 65 kilomètres de Goudiry, et à deux (2) kilomètre de Kidira, qui est la dernière ville avant d’accéder au Mali, doivent alerter tout sénégalais. Parce que le terrorisme a débuté au Nord du Mali et le fait que ça atteint le Sud, cela doit éveiller tout un chacun. Il est temps que chacun prend ses précautions », a déclaré le président du conseil départemental de Goudiry, ce dimanche, lors de son passage à l’émission « FACE AU JURY » sur PressafrikTVHD.



Djimo Souaré a également informé des cas de banditisme notés dans ces zones depuis l’attaque de Diboli. « Ces derniers jours, au niveau de Goudiry des braquages, des actes de banditisme, sont devenus fréquents, ce qui montre qu’il y a des armes qui circulent dans la zone, ce qui est inquiétant. Donc j’en appelle aux autorités, c’est vrai que les autorités ont fait des efforts coté sécurité parce que Goudiry aujourd’hui a un cantonnement militaire, dans la zone de Dianké Makha. Il y a la gendarmerie. Mais on doit intensifier la présence militaire dans cette zone. Parce que c‘est une zone non habitée où tu peux parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres sans atteindre une habitation. Du coup des gens peuvent, par la frontière de Kidira, entrer au Sénégal par des voies contournées. Il faut vraiment une présence militaire massive parce que l’enjeux est très grande », a-t-il signalé.



« Au-delà de la présence militaire », renchérit le président du Conseil départemental de Goudiry, « Il faut que l’Etat sensibilise les populations parce que, les Sénégalais ont une culture, quand tu dénonce, il te voit comme un colporteur de ragots. Mais il faut les sensibiliser pour qu’ils puissent signaler la présence de personnes suspectent sur le territoire sénégalais ».



Le député de l’opposition a fait savoir qu’il a eu à interpeller à ce sujet, vendredi lors du débat d’orientation budgétaire, le ministre des Finances pour que le gouvernement porte une attention particulière à la situation sécuritaire du pays.