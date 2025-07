Assemblée nationale : Djimo Souaré déplore le comportement d’El Malick Ndiaye et l’invite à prendre de la hauteur

Djimo Souaré, député, vice-président du groupe parlementaire Takku -Wallu et président du conseil départemental de Goudiry (Tambacounda, Est) a fait un bilan mitigé sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale depuis l’installation de la 15eme législature à la cérémonie de clôture de la session ordinaire unique.



Pour le député de l'opposition, « la 15eme législature, depuis son installation, les parlementaires ont été dignes, ils ont représenté dignement les populations sénégalaises ».



Par ailleurs, le vice-président du groupe parlementaire Takku -Wallu a déploré le comportement du président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye. Selon M. Souaré, « El Malick Ndiaye devrait prendre de la hauteur et arrêter d’intervenir sur les débats » .



Toutefois, il a reconnu qu’il y a eu des moments de « Dialogue utiles » en donnant l’exemple du projet portant sur le nouveau règlement intérieur de l’institution qui selon lui est une « Co-proposition des présidents du parlementaires, Pastef, Takku -Wallu, et le représentant des non-inscrit ».



Concernant la cérémonie de clôture de la session unique ordinaire, le député a soutenu que c’est un rituel républicain, reconnaissant le fait que le « président actuel lui a remis un cachet particulier » en invitant ses homologues de la Gambie de la Mauritanie et du Maroc ».



« Mais moi, j’aurai aimé que tout ce qu’il fait, soit en adéquation avec les réalités sociales du pays. On est dans des moments, où l’Assemblée nationale comme toutes les structures sont scrutés par la population. On peut organiser une cérémonie avec toute les honorifiques, tout en tenant compte aussi de la perception que le Sénégalais lambda peut-avoir sur ça », a-t-il indiqué, lors de lors de l'émission "FACE AU JURY", sur PressafrikTVHD.