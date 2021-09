Arrestation des assaillants du campement "complexe agro touristique" de Darou Ndoye, Meouane

Dans la nuit du 29 au 30 août 2021, aux environs de 03 heures, des individus armés de coupe-coupe et de pistolets artisanaux ont fait irruption dans le campement Complexe Agro touristique de Darou NDOYE dans l'arrondissement de MEOUANE. Après avoir attaqué le propriétaire et violé son épouse, ils se sont enfuis en emportant la somme de trente mille (30.000) francs CFA ainsi que des habits.



Alertés, deux voisins venus à leur rescousse ont été également violemment pris à partie et l'un a été mortellement atteint par balle à l'abdomen. Il rendra l'âme au cours de son évacuation à l'hôpital de Tivaouane.



Face à la gravité de tels faits, le Haut-commandement a instruit le commandant de la Légion Centre-ouest (LCO) d'élucider rapidement cette affaire en identifiant et mettant hors d'état de nuire les auteurs de ces actes odieux et criminels. C'est ainsi que d'importants moyens techniques et humains qualifiés ont été mis à sa disposition. Les investigations menées dès le 30 août, aux premières heures de l'enquête, ont permis d'arrêter un premier complice, employé dans le campement.



Selon la gendarmerie dans un communiqué, onze (11) individus ayant participé à cette attaque à main armée ont été appréhendés dont le cerveau de la bande, les présumés auteurs du meurtre et du viol de la dame ainsi que des délinquants récidivistes récemment élargis de prison. Cinq (05) pistolets ont été saisis lors des perquisitions et l'enquête se poursuit.