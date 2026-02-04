Santé Publique : Malicounda va accueillir un hôpital modulaire de dernière génération

La commune de Malicounda, dans le département de Mbour, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement infrastructurel. La société britannique Eco Buildings Group PLC a annoncé ce mercredi la livraison prochaine d’un système hospitalier modulaire complet. Selon le communiqué, l'hôpital est destiné à fournir des services de santé essentiels à la communauté locale. Il sera livré sous la forme d'une installation modulaire à déploiement rapide, conçue pour une exploitation à long terme dans les conditions climatiques locales. La nouvelle structure sanitaire sera érigée à proximité immédiate de l'école publique de la commune, précédemment livrée dans le cadre d’un partenariat.



Selon les termes de l'accord, Eco Buildings fera don du système complet de construction modulaire, utilisant sa technologie propriétaire de construction durable à faible émission de carbone. “Amigos de Buba financera et gérera intégralement le transport, l'installation et la livraison locale de l'hôpital, tandis que G2 Invest, le partenaire local de coentreprise (JV) d'Eco Buildings au Sénégal, soutiendra la préparation du site, la coordination et la mise en œuvre locale aux côtés des autorités municipales”, note le communiqué. «Ce projet prouve que la technologie modulaire est une réponse concrète au déficit d'infrastructures sanitaires dans notre région», a déclaré le Directeur général de G2 Invest Group SARL, El hadji Boudy Sarr.