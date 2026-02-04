Présumées malversations à la Poste : un cadre des RH arrêté pour détournement de plus de 32 millions de FCFA

La brigade Dakar-ville (Thionk) a arrêté P. C. Bodian, chef de la subdivision de la coordination et du suivi à la Direction des ressources humaines (DRH) de La Poste du Sénégal. Il est poursuivi pour «un détournement de deniers publics estimé à plus de 32 millions de francs CFA». Le mis en cause a été déféré le 02 février 2026, avant de faire l'objet d'un retour de parquet.



A l’origine de cette affaire, le directeur général de La Poste a demandé l'ouverture d'une enquête interne suite aux récriminations de M. Sarr, un postier à la retraite. Ce dernier affirmait n'avoir pas reçu sa retraite complémentaire d'Amsa Assurances. Quelques jours plus tard, alors que l'affaire commençait à faire du bruit, M. Sarr a reçu la prime réclamée via un transfert Wave de Papa Ciré Bodian et non par chèque.



Les investigations ont révélé que P. C. Bodian aurait endossé plusieurs chèques d'assurances-retraite, entre 2017 et 2025, sans mandat des bénéficiaires. Il a été dénombré, provisoirement, 44 chèques régulièrement émis et non remis aux ayants droits pour un montant total de 32.145.492 Fcfa. Ce montant représentait les cotisations versées par La Poste à Amsa Assurances au profit des agents en activité. Et après la retraite, cette somme leur était périodiquement versée comme pension complémentaire.



Entendu, P.C Bodian aurait reconnu les faits et sollicité un délai de 2 mois pour rembourser les montants en cause. De ses propres aveux, il ressort que Pape Ciré Bodian mettait son identité et sa signature au verso des chèques et les encaissait dans différentes agences de la Société générale, selon le quotidien Libération.

