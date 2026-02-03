Thiès se prépare au 4 avril : Dr Babacar Diop promet une célébration mémorable

Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a tenu une conférence de presse ce mardi 3 février 2026 pour se prononcer sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la fête de l’Indépendance du 4 avril 2026 à Thiès. Une décision saluée par l’édile, qui y voit « un moment de réconciliation de Thiès avec la République ».



« La date du 4 avril 2026 est le rendez-vous le plus important de Thiès depuis sa fondation. Nous devons en faire un moment de réconciliation et de paix, d’unité et de solidarité. Ce sera un moment fort de réconciliation entre Thiès et la République, entre Thiès et les institutions, entre Thiès et le Sénégal. », a-t-il déclaré.



Selon le maire, la ville est d’ores et déjà prête à accueillir cet événement d’envergure nationale. « Thiès saura être à la hauteur de la confiance qui lui est accordée. Nous ferons de cette célébration un moment mémorable, une fête populaire, républicaine et fédératrice, au service d’un Sénégal solidaire, prospère et souverain », a-t-il assuré.



Par ailleurs, il a rappelé que le Conseil municipal avait déjà anticipé ce besoin de décentralisation dès octobre 2025. « Cette décision honore toute la région et s’inscrit pleinement dans le prolongement des orientations annoncées dès le 19 novembre 2025 en Conseil des ministres, relatives à la mise en œuvre du Programme national de modernisation des infrastructures et équipements des chefs-lieux de région, dénommé « Programme Indépendance », a expliqué l’édile.



Pour Dr Babacar Diop, cette initiative traduit « une vision ambitieuse, fondée sur les principes d’équité territoriale, de territorialisation des politiques publiques et sur la volonté clairement affirmée de rapprocher l’État des populations, en célébrant la fête nationale au cœur même des territoires ».



Le maire a invité les Thiessois à se mobiliser pour garantir le succès de cette célébration. « Nous appelons tous les Thiessois sans distinction de parti, de race et de religion à se mobiliser comme un seul homme pour le succès éclatant de cet événement majeur. Le monde entier nous regarde », a-t-il exhorté.



« Nous devons ouvrir nos cœurs, les portes de nos maisons, de nos écoles, de nos moquées et de nos églises pour y loger nos hôtes. Thiès doit demeurer le symbole le plus vivant de notre légendaire hospitalité nationale » a-t-il indiqué, ajoutant que « tous les services municipaux, en étroite coordination avec les autorités administratives, militaires et sécuritaires, seront pleinement engagés afin de garantir une organisation exemplaire ».

