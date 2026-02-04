Mondial de Basket 2027 : le Sénégal et l’Egypte désignés pour accueillir la deuxième fenêtre des éliminatoires

Le bureau régional de la Fédération internationale de basketball association (FIBA) – Afrique a officiellement désigné le Sénégal et l’Egypte pour accueillir, du 26 février au 1er mars 2026, la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball FIBA, prévue au Qatar, en 2027.



Pour les matchs prévus au Sénégal, la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a porté son choix sur le mythique Stadium Marius Ndiaye, au détriment de Dakar Arena. Logés dans le groupe B, les hommes de Desagana Diop entameront leur marathon le jeudi 26 février face à la Côte d’Ivoire, avant de défier le Madagascar et la RD Congo, respectivement les 28 février et 1er mars 2026. Tous ces trois matchs se joueront à 21 heures (GMT).



Le groupe D, par contre, posera ses valises à Alexandrie, en Egypte. Portés par leur nouveau sélectionneur, Augusti Julbe, les Pharaons défieront l’Angola (nation historique du basket africain), le Mali et l’Ouganda.



La 20e édition du championnat du monde masculin de basket-ball, renommé Coupe du monde de basket- ball FIBA, se déroulera au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027. 32 équipes de ce tournoi s’affronteront pour la première fois dans le monde arabe.