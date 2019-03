Arrestation du Colonel Abdourahim Kébé du parti Rewmi

Les arrestations des responsables de la coalition Idy 2019 continuent, malgré les alertes et mises en garde de la Société civile et des organisations de défense des droits humains. Une information fait état de l’arrestation, à Saint-Louis, du Colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la Défense du parti Rewmi. Son arrestation a été confirmée par un des proches de Idrissa Seck joint par la rédaction de SeneNews.



Le colonel Kébé est un ancien attaché à la Défense auprès de l’ambassade du Sénégal à Washington. Il était aussi attaché militaire, de la flotte navale et de l’armée de l’air. Nommé chef de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), il a participé à la Mission d’observation des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC), de 2007 à 2008.



Le Colonel a également bénéficié d’une formation à l’Ecole supérieure de guerre d’Allemagne, de 2003 à 2005, avant d’occuper différents postes dans l’armée de terre et à l’Etat-major des armées du Sénégal.



Abdourahim Kébé a suivi des cours d’Etat-major, en Tunisie, de 1992 à 1993, puis des cours de capitainerie d’infanterie aux Etats-Unis, en 1998, indique le communiqué. De 1993 à 1995, il a dirigé la Division musée et archives de la DIRPA. Il aussi assuré la fonction de chef de la Division gestion et formation de 2008 à 2010.