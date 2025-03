Arrestation du journaliste Aliou Top: l’ANPELS appelle à la clémence des autorités

L’Association nationale des professionnels de la presse en ligne du Sénégal (ANPELS) a fait part, ce [jde sa « profonde tristesse » suite à l’arrestation et au mandat de dépôt de son président, le journaliste Aliou Top. Ce dernier a été interpellé à la suite de propos tenus lors d’une émission diffusée sur sa plateforme sunugal24.net, qui ont suscité l’indignation d’une partie de la communauté halpular.

Dans un communiqué rendu public, l’ANPELS rappelle que M. Top a présenté ses excuses et retiré le contenu jugé problématique. « Malgré ses excuses et le retrait du contenu, une plainte a été déposée », précise l’association. Aliou Top a également publié un communiqué dans lequel il « reconnaît ses erreurs, présente ses regrets et s’excuse ».L’ANPELS, tout en réaffirmant son attachement à un « vivre-ensemble harmonieux », déplore les propos tenus par son président. « L’ANPELS ne peut accepter un discours susceptible de nuire à un groupe de la société. Elle déplore les propos de son président et appelle tous les journalistes à œuvrer pour la promotion de la paix nationale », indique le texte.L’association en profite pour réitérer son engagement en faveur de « l’éthique journalistique, la rigueur professionnelle et le respect des valeurs culturelles et sociales ». Elle appelle également à la clémence des autorités judiciaires et au pardon des plaignants.« L’ANPELS demande avec insistance la clémence des autorités judiciaires et le pardon des plaignants, afin que le journaliste Aliou Top puisse retrouver la liberté, ce qui permettra à son entreprise de continuer à exister », conclut le communiqué.