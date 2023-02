Arrestations récurrentes et manifestations interdites: Le CUDIS appelle le chef de l'Etat à respecter le droit des citoyens

Les multiples arrestations constatées ses dernières suscitent beaucoup d'inquiétudes pour beaucoup d'organisations à l'image du Cadre unitaire de Tislam au Sénégal (CUDIS). A travers le Dr Cheikh Gueye, son secrétaire général, ladite structure exhorte le chef de l'État à faire respecter les droits des citoyens. Il appelle en outre la classe politique à plus de responsabilité, à plus d'attention par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Juste rappeler les fondamentaux que nous n'avons cessé de rappeler depuis quelques mois, que le Sénégal est un pays qui a une tradition de stabilité. Il a toujours été considéré comme une vitrine démocratique. Mais surtout que nous sommes tous parents et qu'il ne faut pas, que la politique et les disputes poli- tiques soient des raisons de dé stabilisation de notre pays, a rappelé M. Cheikh Gueye, sur les ondes de la radios Sud FM.



Et de poursuivre: «Nous avons fait depuis Mars 2021. Et depuis lors, nous avons initié pas mal d'activités, des médiations. Nous avons rencontré des acteurs politiques. Mais je vois qu'à chaque fois, il ya des tensions à certaines occasions. Il faut le dire et redire.



Le Président de la République est le garant de nos institutions mais aussi le garant de la paix

sociale. Il doit contribuer avec l'État du Sénégal à faire respecter les droits des citoyens. Parmi les droits des citoyens, il y a, effectivement le droit à la marche, le droit de manifestation. Nous voyons que depuis quelques semaines, il y a beau coup d'arrestations, d'interdictions de marche, ceci n'est pas acceptable et ne favorise pas la stabilité de notre pays, a rappelé le Cudis.



Face à cette attitude qu'il reproche au président Macky Sall et à son gouvernement, le Cadre unitaire de l'islam au Sénégal, par la voix de son secrétaire général dit appeler «encore, la classe politique à plus de responsabilité, à plus d'attention par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Le caractère inflammable actuel du pays du fait de l'inflation et des difficultés que vivent les Sénégalais, mais aussi de tous qui entourent la sous-région. Pour ces raisons, il faut qu'ils reviennent à la raison, que l'État garantisse les libertés et que les acteurs politiques prennent chacun leurs responsabilités et qu'ils respectent l'État de droit. Nous le lui rappelons comme nous l'avons rappelé dans la charte de non-violence que nous avons proposée l'année dernière et qui couvrira jusqu'en 2024».