Arrêté d’interdiction de circuler: Guy Marius alerte sur un bus de 52 nervis qui a quitté ce dimanche Dakar pour Ziguinchor

La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Ziguinchor accuse le Directeur général de AIBD SA, Doudou Ka, d'avoir affrété un bus, par le biais d'un de ses agents formé par la Brigade d'Intervention Polyvalente, pour transporter des nervis dans le sud du pays.



"Depuis ce matin je suis informé que malgré l'interdiction de circuler, des préfets laissent un bus quitter Dakar pour Ziguinchor avec 52 nervis dirigés par un agent de Doudou Ka formé par la BIP et qui a quitté Dakar pour Ziguinchor. Ils sont armés de battes de baseball, de coups de poing américain, de fusils lanceur de balles de défense... Un bus immatriculé Dk 6755 AS et de couleur blanche. Leur arrivée à BIGNONA et ZIGUINCHOR est prévue entre 15 et 16 heures", a-t-il écrit dans ne note qu'il a fait parvenir à PressAfrik.



Guy Marius Sagna qui en appelle à la "à la responsabilité de tous particulièrement des préfets, gouverneurs et sous-préfets", demande a militants de YAW d'arrêter ce bs en cours de route. A défaut, dit-il, "Et si ce bus devait arriver à destination, je demande au peuple de faire face à ces nervis".



Pour rappel, le ministre de l'Intérieur a sorti vendredi un arrêté portant interdiction de circuler de région à région de samedi 30 juillet à minuit à dimanche 31 juillet à minuit.