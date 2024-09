Arriérés de salaires aux pôles emplois : Yankhoba Diémé assure que tous les jeunes identifiés recevront bientôt leurs paiements

Trois cent quatre-vingt (380) millions de francs CFA, c’est le montant des arriérés de salaires dus aux agents des pôles emploi. Ce chiffre a été avancé par le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Yankhoba Diémé assurant que tous les jeunes identifiés recevront bientôt intégralement leurs paiements.



« Les arrières de salaire des agents du pôle emploi aujourd’hui se stabilisent à environ 380 millions FCFA », a-t-il dit, tout en indiquant que ce montant correspond des arriérés de quatre mois.



Le ministre répondait à une interpellation du député, Moussa Diakhaté, président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains.



« Le Premier ministre m’a instruit d’abord de procéder aux audits et de payer sans distinction de couleur, sans distinction d’appartenance politique à tous ces jeunes qui sont recrutés parce qu’après tout, ce sont des Sénégalais », a-t-il affirmé



Yankhoba Diémé a aussi fait savoir que les audits, ont déjà été finalisés avec l’appui des gouverneurs et des inspecteurs du travail au niveau des régions montrent que « le Pôle emploi compte entre 869 et 671 agents ».



« Le gouvernement a pris l’engagement qu’avant la fin de ce mois (septembre), tous les jeunes qui ont été identifiés sur le terrain, percevront intégralement leur paiement. Ce sera dans les semaines à venir, au plus tard dans les mois à venir », a promis le ministre de l’Emploi et du Travail.



Yankhoba Diémé a soutenu que les audits ont fait ressortir des agents fictifs dans le paiement des salaires au niveau de ces structures dédiées à l’emploi des jeunes dont le budget est de 10 milliards FCFA.



« Comme la pratique financière le veut, sur ce budget de 10 milliards FCFA, il y a ce qu’on appelle une lettre de décaissement, laquelle indique l’échéance de décaissement de ce budget-là à raison de 2,5 milliards par trimestre », a-t-il rappelé.