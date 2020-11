Arsenal: Une bagarre entre David Luis et Ceballos fuite dans la presse, Arteta cherche la taupe

L’information était signée The Athletic. Agacé par un geste de son coéquipier Dani Ceballos, David Luiz a frappé le milieu de terrain espagnol au visage à l’entraînement d’Arsenal. C'était il y a une semaine. En conférence de presse, l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta a déclaré que l’incident était clos. Et a surtout regretté que cette information ait été révélée.



"Je n’apprécie pas du tout le fait que l’information sur cet incident soit sortie, a-t-il confié face aux journalistes, un brin amer. Je vais découvrir d’où vient la fuite et si tel est le cas, cela va complètement à l’encontre de ce que j’attends de la part de chacun d’entre eux, la confidentialité dont nous avons besoin. Et il y aura des conséquences." Une sanction menace l'auteur de la fuite. Si elle vient du staff, Arteta a promis que la punition tombera de la même façon.



Ceballos s'était déjà bagarré avec Nketiah

David Luiz et Dani Ceballos se seraient battus, au point de devoir être séparés par leur entraîneur. David Luiz aurait délivré un premier coup, laissant des traces sur le nez de son coéquipier espagnol. Ce dernier se serait ensuite levé pour répliquer, moment choisi par les autres joueurs de l’équipe et le staff afin d’intervenir pour calmer la situation.



Ce n’est pas la première fois que Ceballos, qui avait démenti l’information sur Twitter, est impliqué dans une bagarre avec un coéquipier. L’Espagnol en était venu aux mains avec Nketiah en début de saison. David Luiz et Dani Ceballos se sont excusés et tout est rentré dans l’ordre d’après Mikel Arteta, qui souhaite désormais passer à autre chose.



Source: RMC Sport