Arsenal annonce l’arrivée de Nicolas Pepe: un transfert record de l'Ivoirien

Comme attendu depuis des jours, Arsenal a acheté Nicolas Pépé (24 ans). L'attaquant international ivoirien rapporte 80M€ (hors bonus) à Lille. Il est devenu l'Africain le plus cher de l'histoire. Cette vente est la plus élevée de l'histoire de la L1. C'est aussi le record d'achat pour les Gunners.Pépé a signé un bail de cinq ans. Dans l'affaire, Angers récupère 12M€ (15% de la revente, comme convenu avec Lille à l'époque de son transfert chez les Dogues.) Plusieurs offres avaient été acceptées pour lui, dont une de Naples. Mais Arsenal s'est montré le plus convaincant.