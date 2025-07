CHAN 2025 : Le calendrier de l’équipe du Sénégal dévoilé

L’équipe nationale locale du Sénégal connaît désormais son programme pour la phase de groupes du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025. Champions en titre, les « Lions » évolueront dans le groupe D en compagnie du Nigeria, du Congo et du Soudan.



Les hommes de Souleymane Diallo feront leur entrée en lice le 5 août face au Nigeria, au stade Amaan de Zanzibar, à partir de 17h00 GMT. Pour leur deuxième match, les Sénégalais seront opposés au Congo le 12 août à 14h00 GMT, toujours dans la même enceinte.



La troisième et dernière journée de cette phase de groupes les mettra aux prises avec le Soudan, le 19 août à 17h00 GMT, toujours au stade Amaan.



Pour rappel, l’édition 2025 du CHAN se déroulera du 2 au 30 août et sera coorganisée par trois pays d’Afrique de l’Est : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.