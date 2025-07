Le Bayern Munich s’offre le gros coup Luis Diaz pour 75M€ !

Peu actif en ce début de mercato, le Bayern Munich tient enfin son gros coup de l’été. Le club bavarois vient de s’offrir l’ailier colombien Luis Diaz.

C’est un été assez calme que nous offre le Bayern Munich pour le moment. Outre les arrivées libres de Tom Bischof et Jonathan Tah où le club allemand a déboursé 2,3 millions d’euros pour pouvoir compter sur eux lors de la Coupe du monde des Clubs, cela a été assez calme sur le sens départ pour les pensionnaires de l’Allianz Arena. Voulant s’offrir Florian Wirtz, le club allemand a vu Liverpool lui damer le pion.



Et justement pour renforcer un secteur offensif où Leroy Sané est parti et où Jamal Musiala ne sera pas disponible avant l’hiver, le Rekordmeister a décidé de piocher chez les Reds. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Liverpool mais ne voulant pas prolonger avec le club anglais, Luis Diaz (28 ans) n’était pas forcément sur le départ aux yeux du club anglais.



Le Bayern Munich a misé 75M€



Cependant, Liverpool a été très actif cet été avec plus de 350 millions d’euros déboursés pour Florian Wirtz, Hugo Ekitie, Jeremie Frimpong et Milos Kerkez. Dès lors, le départ d’un joueur pour permettre au club de rester actif sur d’autres dossiers comme Alexander Isak (Newcastle) n’était pas forcément un problème. Attendant toutefois une belle offre, les Reds l’ont bien eu.



Le Bayern Munich n’a pas hésité à débourser environ 75 millions d’euros dans cette affaire. «Luis Díaz a signé un contrat avec le FC Bayern jusqu’à l’été 2029», peut-on lire dans un communiqué de la formation allemande. De son côté, le joueur a ajouté : «Je suis très heureux, cela signifie beaucoup pour moi de faire partie du FC Bayern - c’est l’un des plus grands clubs du monde. Je veux aider ma nouvelle équipe avec ma façon de jouer au football et ma personnalité. Mon objectif est de gagner tous les titres possibles - nous travaillerons chaque jour pour cela en tant qu’équipe».