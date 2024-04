Ascosen alerte sur une probable hausse du prix de l'eau et indexe Macky Sall

L’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) tire la sonnette d’alarme sur une hausse probable du prix du mètre cube d’eau. D’après l’Ascosen, cela pourrait se justifier par les actes posés par le régime sortant qui a signé un avenant avec Suez, un peu avant le départ du Président Macky Sall du pouvoir.



Le vice-président de l’Ascosen, Momath Cissé a révélé que le nouveau régime doit regarder de plus près cette affaire. Il s’est également prononcé sur l’évaluation de la tarification de l’eau dans notre pays.

« Nous sommes contents du fait d’annoncer la création de la plus haute autorité de régulation dans le secteur de l’eau. Mais il y a eu des signes annonciateurs qui nous poussent à alerter sur une augmentation probable du prix du mètre cube », a-t-il informé.



À l’en croire, ces signes ont été posés par l’ancien Régime, à quelques jours de son départ, c’est-à-dire la signature de l’avenant avec Suez déposé sur la table et les 458 milliards pour la désalinisation.



Momath Cissé a suggéré au nouveau régime un audit tendant à trouver les voies et moyens à éviter une hausse probable du prix de l'eau.



Toutefois, il n’a pas manqué de magnifier le fait que l’évaluation de la tarification de l’eau a été demandée et un Conseil interministériel sera tenu dans le sens de trouver des solutions. L'objectif étant d'éviter une augmentation du prix de l’eau qui ira à l’encontre de la politique annoncée par le nouveau régime. Dont la réduction du coût de la vie est l'une des priorités.