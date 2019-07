Asensio ne partira à Liverpool que si Mané entre dans l'opération

Le montant de l'opération est encore flou, mais il semble improbable que Liverpool continue les négociations avec le club madrilène face à la demande très optimiste des 'Merengue'. En effet, Sadio Mané est tout simplement indispensable à Liverpool.

Même si Asensio plaît particulièrement à Jürgen Klopp, il ne compte évidemment pas se séparer d'un de ses trois attaquants pour attirer l'Espagnol à Anfield.





Avec besoccer



Le Majorquain fait partie des joueurs qui pourraient avoir du temps de jeu avec Zinédine Zidane, mais pour qui le club n'est pas fermé aux négocations avec d'autres équipes. Dans le cas d'Asensio, une seule offre pourrait satisfaire le Real.Face à l'intérêt de Liverpool, les dirigeants 'merengues' auraient fait savoir aux 'Reds', selon 'Sunday Express', qu'ils ne laisseraient partir Asensio si et seulement si Sadio Mané entre dans l'opération, un des joueurs qui plaît le plus à Zidanesur le marché des transferts, et pour qui le Français pourrait sacrifier un de ses joueurs.