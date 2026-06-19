Assainissement à Diourbel : Moussa Bala Fofana satisfait de l’avancement des travaux

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des chantiers d'assainissement de la commune de Diourbel. À la suite d'une visite de terrain effectuée ce vendredi au marché Ndoumbé Diop aux côtés des autorités locales, il a assuré que les travaux d'évacuation des eaux pluviales seront totalement achevés d'ici un mois.



Ces infrastructures, réalisées par l’Agence de développement municipal (ADM), permettront de connecter le point le plus bas de la ville à un exutoire extérieur pour stopper les inondations. La libération des espaces nécessaires à ce chantier a été facilitée par la sensibilisation des commerçants, menée par les délégués du marché dont le ministre a salué l'engagement.



Le ministre a annoncé son retour à Diourbel dans quatre semaines pour acter la fin des travaux et lancer des aménagements de voirie à l'intérieur du marché, informe l'Aps. À plus long terme, il ambitionne de valoriser les eaux pluviales collectées pour en faire une ressource économique, évoquant des projets de parcs, de maraîchage et de pisciculture.