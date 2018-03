Assassinat de Serigne Fallou Diop : la furie des Rufisquois se déverse dans les rues

Les populations de Rufisque ont initié une manifestation spontanée suite au meurtre du jeune Serigne Fallou Diop. En effet, suite à cet acte barbare perpétré sur un jeune âgé de deux ans et six mois enlevé jeudi dernier, les habitants de Colobane Gouye Mouride sont sortis dans les rues pour faire la fête à un déficient mental accusé d’avoir commis ce crime odieux.



Mais, c’était sans compter avec les forces de l’ordre en alerte qui ont vite fait d’évacuer le mis en cause. N’empêche, cette action n’a pas calmer l’ardeur des riverains qui ont brûlé des pneus et barré la route nationale.



Les policiers déterminés à ramener l’ordre, ont procédé à des jets de grenades lacrymogènes pour disperser la foule en colère.