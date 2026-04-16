Assemblée Nationale : la Commission des lois se forme aux techniques d'une «législature de rupture»

La Secrétaire d'État auprès du Premier ministre (PM), chargée de la Relation avec les Institutions, Porte-parole du gouvernement, Marie Rose K. Faye, a présidé, ce jeudi, un atelier de renforcement des capacités des membres de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Organisé par l'ONG 3D, le COSEC, en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni, cet atelier s'inscrit dans une démarche visant à améliorer la qualité des lois et renforcer le rôle de cette commission stratégique dans le processus législatif au Sénégal.



S'exprimant à cette occasion, Mme Marie Rose K. Faye a souligné l'importance capitale de cette commission dans la qualité des lois votées par l'Assemblée nationale. « C'est une commission permanente de l'Assemblée nationale qui joue un rôle fondamental dans la qualité des lois que nous exerçons ici au Sénégal », a-t-elle déclaré, précisant que cet atelier était destiné à donner aux membres de la commission les outils nécessaires pour analyser et évaluer efficacement les lois et règlements.

Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les institutions, soulignant que le travail avec les institutions parlementaires constituait une priorité. « L'objectif est que les membres de cette commission puissent acquérir tous les éléments nécessaires pour être vraiment au point sur les lois et règlements de notre pays », a ajouté Marie Rose K. Faye.



Une coopération internationale pour renforcer la démocratie



Carine Robarts, ambassadrice de la Grande-Bretagne au Sénégal, a également pris la parole pour souligner l'importance de cet atelier dans le cadre du soutien de son pays au développement durable et à la solidité des institutions démocratiques. « Le Parlement est l'une des institutions les plus importantes dans une démocratie parlementaire, et la Commission des Lois y joue un rôle clé », a-t-elle affirmé. Elle a expliqué que, en raison de la complexité des lois proposées par le gouvernement, il était essentiel que les députés bénéficient d’une formation adéquate pour exercer leur rôle de contrôle démocratique avec compétence.



« L’objectif de notre appui est donc de renforcer les capacités des élus pour qu’ils puissent jouer leur rôle essentiel de contrôle démocratique et apporter un regard éclairé sur les textes soumis à la Commission des Lois », a-t-elle ajouté.



Des enjeux cruciaux pour la qualité des lois



Présent à cette rencontre, Me Abdoulaye Tall, président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, a souligné l'importance de cet atelier dans le renforcement des capacités des députés. « Il faut des députés bien formés, conscients de leurs responsabilités, capables de recueillir les préoccupations des Sénégalais et d’y apporter des solutions viables et durables », a-t-il déclaré.



Il a également évoqué les thématiques abordées lors de l’atelier, notamment la carte judiciaire, soulignant la présence de magistrats pour éclairer les députés sur ce sujet clé. Selon lui, cet atelier permet d’initier une « législature de rupture », en formant des élus capables d’exercer pleinement leurs responsabilités au service du peuple sénégalais.



« Les Sénégalais ont placé leur confiance en nous, et il est de notre devoir de représenter dignement leurs intérêts. C’est pour cela que nous saluons la mobilisation des membres de la Commission des Lois», a affirmé Me Abdoulaye Tall.