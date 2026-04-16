Secteur parapublic : Ousmane Sonko ordonne l'audit des effectifs et le blocage des primes injustifiées

Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé une vaste offensive pour réformer la gouvernance des entités parapubliques. Dans une lettre circulaire adressée aux ministres et secrétaires d’État, le chef du gouvernement exige un renforcement systématique du contrôle, de la transparence et de la performance. Cette mesure vise à transformer ces structures en leviers réels de développement, conformément à la loi d’orientation de 2022.







L'une des mesures les plus marquantes de ce tour de vis est l'obligation de procéder à un audit des effectifs pour identifier et supprimer les postes jugés superflus. Ousmane Sonko appelle également à une harmonisation des grilles salariales et à une révision des primes, qui devront désormais être indexées sur la performance réelle. Pour contenir la masse salariale, tout nouveau plan de recrutement et chaque niveau de rémunération devront être rigoureusement validés par les organes délibérants.







La nouvelle doctrine de gestion impose désormais un cadrage opérationnel strict. Cela inclut la généralisation des contrats de performance, la création obligatoire de comités d’audit et de rémunération, ainsi que la systématisation des études d’opportunité avant toute création d'entité. Chaque structure est également appelée à se doter d’un dispositif de contrôle interne robuste pour prévenir les dysfonctionnements et renforcer la culture de la redevabilité.







Au-delà de ces ajustements, une refonte organisationnelle profonde est annoncée. Le ministère des Finances et le Secrétariat général du Gouvernement sont chargés de rationaliser les formats existants des entités parapubliques. Le Premier ministre, qui exige des comptes réguliers sur l’exécution de ces directives, envoie un signal de fermeté aux gestionnaires publics : l'ère de l'État exigeant, orienté vers la performance et la transparence, est désormais la règle.

