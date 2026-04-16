Alerte SEN’EAU : Coupures d'eau à Dakar et Rufisque du vendredi soir au dimanche

La société SEN’EAU annonce des perturbations majeures dans la distribution d’eau potable à Dakar, sa banlieue, ainsi qu’à Rufisque et ses environs. Ces interruptions sont causées par des travaux de réparation d'une fuite survenue sur une conduite principale de transfert située à Diamniadio.





Les opérations techniques débuteront ce vendredi 17 avril 2026 à partir de 22 heures. Selon le communiqué de la société, ces interventions entraîneront des baisses de pression significatives, pouvant aller jusqu'au manque d'eau total dans plusieurs localités. Le retour progressif à la distribution normale n'est prévu qu'à partir du dimanche 19 avril 2026.





Afin de limiter l'impact sur les populations, SEN’EAU assure que ses équipes techniques sont mobilisées pour réduire la durée des travaux. Un dispositif de camions-citernes sera déployé pour approvisionner prioritairement les quartiers les plus durement touchés. Il est conseillé aux usagers des zones concernées de constituer des réserves d'eau avant le démarrage des travaux vendredi soir.

