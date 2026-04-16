Lutte contre le trafic de drogue : L’OCRTIS démantèle plusieurs réseaux et réalise d’importantes saisies à travers le pays

L’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a mené, du 11 au 14 avril 2026, une série d’opérations ciblées sur l’ensemble du territoire national. Ces interventions ont permis de démanteler plusieurs réseaux et de procéder à d'importantes saisies.



Région de Kédougou

• Douta (12 avril, 23h00) : La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) a interpellé un individu utilisant son domicile comme point de vente. La perquisition a permis de saisir 2 kg de chanvre indien (blocs et cornets) ainsi que 17 comprimés de Tramadol. Le suspect est poursuivi pour détention et trafic de chanvre, vente illicite de médicaments, exercice illégal de la pharmacie et blanchiment de capitaux.



• Bantaco (14 avril, 21h00) : Suite à un renseignement sur un réseau de produits psychotropes, la BRS a interpellé deux individus (une mère et sa fille). Elles utilisaient leur domicile pour la vente de Tramadol. Elles sont placées en garde à vue pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, exercice illégal de la pharmacie et détention de chanvre indien.



Région de Kaffrine

• Boulel/Kouyandé (11 avril, 12h00) : Lors d’une opération, la BRS a saisi 1 kg de chanvre indien (variété "verte"). Le suspect a pris la fuite ; des recherches sont en cours.

• Keur Ayib (12 avril, 23h00) : Un individu se présentant comme charlatan a été interpellé en possession de 1,5 kg de chanvre indien. Il a été placé en garde à vue.



Région de Kolda

• 13 avril : L'exploitation d'un renseignement a conduit à la saisie de 3,4 kg de chanvre indien. Les suspects ont réussi à prendre la fuite, mais les investigations se poursuivent pour les identifier.



Région de Thiès

• 13 avril, 16h00 : La BRS a interpellé deux individus en possession de 1 kg de chanvre indien. Les mis en cause ont été placés en garde à vue.



Région de Sédhiou

• Nimaya (13 avril, 21h10) : Un dispositif de surveillance a permis d'intercepter un transport de produits illicites. Le suspect, circulant à moto, a abandonné sa cargaison à la vue des agents. La saisie porte sur 55 kg de chanvre indien (variété "verte"). Une enquête est ouverte.



Région de Diourbel (Mbacké/Touba)

• Touba (11 avril, 23h35) : Les éléments de l'Unité de Lutte (UL) de Mbacké ont interpellé au quartier "Guédé" deux individus.



Région de Fatick

• Foundiougne (14 avril, 16h45) : La BRS a interpellé un suspect déjà connu des services, identifié suite à un ravitaillement à Joal. La perquisition à son domicile a permis de saisir 1,250 kg de chanvre indien, une moto (type Jakarta) et des numéraires issus du trafic. L'individu est en garde à vue.