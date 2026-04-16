Accès universel : Un investissement de 2,5 milliards de FCFA pour éclairer 50 localités à Sédhiou

Le Directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, a officiellement mis sous tension, ce mercredi, les réseaux électriques de six localités situées dans les communes de Djirédji et Bambaly. Les villages de Sindima Mankagne, Balmadou, Badoly, Sankadji, Diaocounda et Tinthimkom sortent désormais de l'obscurité. Cette réalisation s'inscrit dans le programme « Accès universel à l’électricité », opéré en partenariat avec Weldy Lamont.







L'infrastructure repose sur une dorsale stratégique de 28 kilomètres réalisée à Sindima Mankagne, qui sert d'épine dorsale au réseau pour garantir sa stabilité et permettre de futures extensions. Cette étape est qualifiée de majeure par la direction de la Senelec, qui prévoit déjà l'électrification de six autres localités d'ici la fin du mois d'avril 2026, avec pour horizon l'accès universel à l'énergie pour tout le pays en 2029.







Le projet global pour la région représente un investissement de 2,58 milliards de francs CFA. Ce financement permet l'électrification totale de 50 localités à travers la construction de 46 postes de transformation et le déploiement de 187 km de lignes haute et basse tension. Au-delà de l'usage domestique, ces installations visent à transformer durablement les conditions d'apprentissage, à renforcer les structures de santé et à dynamiser l'économie locale.







Les populations bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction tout en soulignant de nouveaux besoins pour accompagner cette mutation. Elles appellent désormais à la création d’unités de transformation des produits locaux et à l’aménagement de pistes de production afin de tirer pleinement profit de cette nouvelle source d'énergie pour le développement de leurs communes.

