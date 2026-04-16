Contrôle des politiques publiques : L’Assemblée nationale prône une « rupture effective » et sans complaisance

L’Assemblée nationale réaffirme sa volonté de placer le principe de redevabilité au cœur de son action. Ce jeudi 16 avril 2026, à Dakar, le président de la commission des lois, Abdoulaye Tall, a assuré que l’institution parlementaire est décidée à jouer un rôle majeur dans le contrôle et l’évaluation des politiques publiques, affirmant que les députés seront désormais « très exigeants » envers l’exécutif pour améliorer la gouvernance et la qualité de vie des Sénégalais.







Cette déclaration a été faite en marge d'une session de renforcement de capacités destinée aux membres de la commission des lois. Organisée dans le cadre du programme « Suxxali Sunu Democratie », cette initiative est portée par le COSCE et l’ONG 3D, avec le soutien du Royaume-Uni. L'objectif est de doter les parlementaires des outils nécessaires pour exercer un contrôle rigoureux, loin de toute « faiblesse coupable » ou « complaisance ».







La formation s'articule autour de modules stratégiques tels que le processus judiciaire, la carte judiciaire du Sénégal et la responsabilisation des élus. Pour Abdoulaye Tall, il s'agit de traduire concrètement l'aspiration des populations à une « Assemblée de rupture », capable d'assumer sa mission de vote des lois tout en garantissant un suivi effectif de l'action gouvernementale, au nom de la séparation des pouvoirs.







La Secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions, Marie Rose Khady Faye, a salué cette démarche, soulignant l'importance pour les membres de la commission d'être au fait de tous les règlements pour assurer leur rôle fondamental. De son côté, l'ambassade de Grande-Bretagne a justifié son appui par la conviction qu'un développement durable repose impérativement sur des « institutions fortes ».

