Affaire Aziz Dabala: Nabou Lèye et ses co-inculpés soumis à des tests ADN à la DIC

Rebondissement dans l’affaire Aziz Dabala. Les sept individus inculpés dans l'affaire du double meurtre d'Aziz Dabala et de son colocataire Waly ont été extraits de prison ce jeudi 16 avril 2026. Ils ont été conduits dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC) pour subir des prélèvements d'ADN, une étape cruciale demandée par la justice pour faire progresser l'enquête.







Cette opération technique intervient en exécution d'une délégation judiciaire délivrée par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. L'objectif des enquêteurs est de confronter les profils génétiques des suspects avec les indices matériels prélevés sur la scène du crime à Pikine-Technopole, afin d'établir avec précision les responsabilités de chacun dans ce double homicide.







Le groupe de suspects soumis à ces examens médico-légaux comprend Nabou Lèye, El Hadji Mamadou Lamine Diao (alias Modou Lo), Assane Diaw, Serigne Sarr, Ababacar Bâ, Oumar Guèye et Fallou Diop. Ces prélèvements sont essentiels pour la manifestation de la vérité dans ce dossier complexe qui continue de tenir l'opinion publique en haleine.







Une fois les prélèvements effectués par les experts, les sept prévenus ont été reconduits dans leurs cellules respectives. Les résultats de ces analyses scientifiques seront intégrés au dossier d'instruction et pourraient s'avérer déterminants lors des prochaines étapes de la procédure judiciaire.

