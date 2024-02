Assemblée nationale : Ayib Daffé appelle au report de la session

Les hostilités reprennent à l’Assemblée nationale. Les députés (Taxawu et Pastef) qui ne sont pas d’accord pour la tenue de cette séance plénière de ce lundi demandent sont report.



Prenant la parole, Ayib Daffé, mandataire de l’ex-Pastef a déclaré qu’ils n’ont pas encore été informés à temps. « Article 46 du règlement intérieur de l’Assemblée dit qu’on doit donné le rapport et avis des commissions de la commission 24 heures avant la session plénière raison pour laquelle nous réclamons qu’elle soit renvoyée jusqu’à demain et qu’on respecte la constitution. Ils ont accéléré les choses ce que je ne comprends pas. On nous a convoqué hier vers 11 h et on nous a reconvoqué aujourd’hui. On n’est pas là pour bloquer on doit suspendre cette séance et nous convoquer demain matin. Je le demande à tout le monde », a-t-il soutenu.