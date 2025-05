Presse muselée, restrictions des libertés, Haute Cour de justice : Aly Ngouille Ndiaye alerte sur les dérives et appelle à des réformes

L’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye a profité de sa prise de parole lors du dialogue politique national pour alerter sur certaines dérives qu’il considère contraires aux principes de l’État de droit et de la démocratie.



Il a notamment dénoncé les atteintes aux libertés individuelles, les arrêtés du ministère de la Communication visant à restreindre l’activité de certains organes de presse, ainsi que les interdictions de sortie du territoire imposées à certaines personnalités sans base juridique claire. Il a également pointé du doigt le manque d’équilibre et d’impartialité de la Haute Cour de justice, qu’il juge aggravé par l'absence d’un double degré de juridiction, privant ainsi les justiciables de recours.



Aly Ngouille Ndiaye a par ailleurs exprimé son soutien à la reddition des comptes, tout en rejetant toute tentative de règlement de comptes politique.



S’agissant de la Haute Cour de justice, il n’a pas mâché ses mots, la qualifiant de « l’une des institutions les moins crédibles que nous ayons connues, en raison de décisions judiciaires selon lui très contestables ».



Enfin, il a plaidé pour des réformes en profondeur du système électoral et du financement des partis politiques.