Basket : Sokhna Adji Fall, la « Lionne » du parquet, rugit désormais en France

C'est un nouveau cap dans la jeune mais déjà impressionnante carrière de Sokhna Adji Fall. L'intérieure sénégalaise vient de s'engager avec Villeneuve d'Ascq, le champion en titre de l'Eurocoupe féminine, ajoutant une nouvelle ligne prestigieuse à son parcours.



Formée au centre SofadjiBaxao de Sebikotane, Sokhna Adji n'a cessé de gravir les échelons du basket européen. Après avoir impressionné en Espagne sous les couleurs de Gran Canaria, elle a confirmé tout son potentiel cette saison en Turquie, avec Kayseri, où elle tournait à 14,2 points et 9,2 rebonds de moyenne en D1.



À seulement 22 ans, la « Lionne » de la Téranga se distingue par son intensité, sa polyvalence et son impact des deux côtés du terrain. Son arrivée dans le très compétitif championnat français marque une étape clé dans sa carrière. Chez l'ESBVA- LM, elle retrouvera un collectif ambitieux et habitué des joutes européennes.



Pour Sokhna Adji, c'est un nouveau challenge à relever avec détermination. Pour Villeneuve d'Ascq, c'est un renfort de taille qui pourrait peser lourd dans la conquête de nouveaux titres.