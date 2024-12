Assemblée nationale : Barthélémy Dias sur siège éjectable

Les choses se compliquent pour Barthélémy Dias. Après avoir perdu Dakar, lors des élections législatives anticipées du 17 novembre dernier, le maire de la capitale sénégalaise est sur le point de perdre son poste de député. Pour cause, hier jeudi, dans la matinée, le ministre de la Justice, Grade des sceaux, Ousmane Diagne, a adressé une correspondance au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, pour l’informer de l’éviction de Barthelemy Dias de son mandat de député.



Selon L’Observateur, les membres du bureau de l’Assemblée, récemment élus et qui se sont réunis hier jeudi, ont été informés de cette lettre du ministre. Les autres députés de la 15e législature, installés lundi dernier, seront informés de la décision ce vendredi. L’annonce est prévue lors de la plénière consacrée à la ratification des commissions.



Par ailleurs, la notification officielle de la radiation devait être transmise à Dias fils avant la fin de la soirée du jeudi, sauf changement de dernière minute.



Si le Garde des sceaux a pris cette initiative, c’est parce que le maire de Dakar a été condamné définitivement dans l’affaire Ndiaga Diouf, le nervis tué lors de l’attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Coeur en décembre 2011.



Pour rappel, en décembre 2023, la Cour suprême de Dakar avait confirmé la condamnation de Barthélémy Dias à deux ans de prison ferme, dont six mois avec sursis dans l’affaire Ndiaga Diouf.