Elections locales : Moussa Tine Pencoo annonce la mise sur pied d’une grande coalition pour faire face au Pastef

L'ancien député, Moussa Tine, a annoncé ce dimanche, que l’opposition est en train de travailler pour mettre sur pied une grande coalition afin de faire face au parti au pouvoir lors des prochaines élections locales. Il a donné cette information lors de son passage à l’émission "FACE AU JURY" sur PressafrikTVHD.



Interpellé sur sa relation avec Khalifa Sall, l’ancien proche collaborateur de ce dernier a déclaré : « Au-delà des relations politiques, Khalifa, c'est une personne avec qui j’ai des relations amicales et familiales. » Quant à sa relation avec Barthélemy Dias, il a fait savoir que cela fait « quatre, voire cinq mois qu’on ne s’est pas parlé, mais on n'a aucun problème. Il est dans un cheminement politique et moi pareillement. »



Par ailleurs, se prononçant sur les arrestations pour délit d’« offense », le président du parti Alliance Démocratique Pencco a estimé que « les autorités doivent accepter d’être critiquées ». « Ce n’est pas parce qu’on te traite de "gougnafier" que tu dois envoyer une personne en prison pour ça. Et puis, de ton côté, tu traites des gens de "fumiers" et tu n’es pas inquiété, ce n’est pas normal », a-t-il souligné.



Moussa Tine a également rappelé que « l’État, ce ne sont pas des personnes, ce sont des principes, des valeurs. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que l’on ait cette constance en politique, la constance de défendre les mêmes choses, les mêmes valeurs, les mêmes principes de fonctionnement de l’État. Il faut qu’on arrête ces pratiques qui consistent à dénoncer les malversations de l’État quand on est dans l’opposition et à vouloir en profiter une fois au pouvoir. Je l’ai toujours dit, le président de la République ne peut pas diriger le Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur de la République ne peut pas avoir autant de pouvoir devant les juges. Il faut équilibrer les relations, il nous faut un juge des libertés », a lancé M. Tine.