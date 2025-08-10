C'est officiel Aliou Sall quitte la scène politique

Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye, a annoncé officiellement ce dimanche 10 août son retrait de la scène politique. L’ex-président de l’Association des maires du Sénégal a déclaré vouloir se consacrer désormais à d’autres activités. Le frère de l’ancien président de la République Macky Sall a souligné qu’il a pris cette décision au lendemain des législatives qui ont consacré une « écrasante majorité à qui il revient de droit de gouverner dans la sérénité ».



Par ailleurs, l’ancien maire de Guédiawaye a démenti « catégoriquement » l’information selon laquelle il avait décidé de porter plainte contre le Premier ministre Ousmane Sonko relativement à l’accusation de « détournement de 6000 milliards ». « C’est dénué de tout sens », a-t-il souligné.



Il a également dénoncé ce qu’il qualifie de « tapage médiatique savamment orchestré autour de l’affaire Petrotim » depuis quelques semaines. « J’ai oublié cette page sombre de mon parcours et surtout j’ai sincèrement pardonné à tous ceux qui m’ont fait du mal en le faisant exprès ou en étant influencé par des gens de mauvaise foi. Parmi eux, il y a certes des membres de la majorité politique actuelle, mais il y a aussi et surtout des responsables de l’ancienne majorité à laquelle j’appartenais. Je préfère me consacrer à une autre passion que je pense être tout aussi noble que la politique », a-t-il soutenu.