Assemblée nationale : Farba Ngom se défend et jure sur le Coran n’avoir détourné aucun fonds public

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a pris part ce lundi 16 février à la séance plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen d’une nouvelle demande de levée de son immunité parlementaire, dans l’affaire liée à l’introduction présumée de deux téléphones portables dans sa cellule.



À l’Hémicycle, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) s’est défendu. Brandissant le Coran, il a rejeté les accusations portées contre lui et contesté la procédure engagée.



S’adressant à la ministre de la Justice, Yassine Fall, il a déclaré : « En conférence de presse, vous avez évoqué beaucoup de choses me concernant, même mon état de santé. Je laisse passer parce que vous êtes une femme et, de surcroît, ministre de la République. Je rends grâce à Dieu, je ne suis pas mourant. »



Farba Ngom a également dénoncé la programmation de la levée de son immunité parlementaire alors que, selon lui, les poursuites étaient déjà enclenchées. « Depuis son installation, ce régime m’accuse à tort d’un supposé détournement de 125 milliards. Les perquisitions menées à mes domiciles et dans mes fermes n’ont absolument rien donné », a-t-il soutenu.



Évoquant la décision du Procureur, il affirme avoir été maintenu en détention malgré une décision favorable du juge : « Mon immunité a été levée, j’ai comparu devant le juge et je suis resté dix mois sans audition. Après l’audition au fond avec mon co-inculpé Tahirou Sarr, le juge a décidé de nous libérer. Tahirou Sarr a été libéré, mais le ministère public a fait appel pour me maintenir en prison ».



Toujours le Coran à la main, il a juré n’avoir détourné aucun fonds public : « Je jure qu’aucun franc provenant du Trésor public n’a été versé sur les comptes de mes sociétés. Des enquêtes ont été menées dans le cadre d’une délégation judiciaire. La justice m’a blanchi ».