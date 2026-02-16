Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Waly Diouf Bodiang : « Les actes d’enquête préalablement posés à l’encontre de Farba doivent être annulés»
Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a réagi après la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Il estime que, pour garantir le respect des procédures, les actes d’enquête engagés avant cette décision devraient être annulés.
 
« Les actes d’enquête préalablement posés à l’encontre de Farba doivent être annulés pour conformer la procédure au Droit », a-t-il écrit sur Facebook.
 
Le responsable de Pastef (pouvoir) soutient que les poursuites pénales ne peuvent intervenir qu’à partir du moment où l’immunité parlementaire est levée. « C’est à compter de la levée de son immunité qu’il est accessible à des poursuites pénales.  Se rendre à cette évidence nous évite toute polémique inutile et sans impact réel », a-t-il ajouté.
 
A noter que Farba Ngom a dénoncé ce lundi à l’Assemblée nationale la programmation de la levée de son immunité parlementaire alors que, selon lui, les poursuites étaient déjà enclenchées.
 
Moussa Ndongo

Lundi 16 Février 2026 - 19:25


