Waly Diouf Bodiang : « Les actes d’enquête préalablement posés à l’encontre de Farba doivent être annulés»

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a réagi après la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Il estime que, pour garantir le respect des procédures, les actes d’enquête engagés avant cette décision devraient être annulés.



« Les actes d’enquête préalablement posés à l’encontre de Farba doivent être annulés pour conformer la procédure au Droit », a-t-il écrit sur Facebook.



Le responsable de Pastef (pouvoir) soutient que les poursuites pénales ne peuvent intervenir qu’à partir du moment où l’immunité parlementaire est levée. « C’est à compter de la levée de son immunité qu’il est accessible à des poursuites pénales. Se rendre à cette évidence nous évite toute polémique inutile et sans impact réel », a-t-il ajouté.



A noter que Farba Ngom a dénoncé ce lundi à l’Assemblée nationale la programmation de la levée de son immunité parlementaire alors que, selon lui, les poursuites étaient déjà enclenchées.

