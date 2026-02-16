Assemblée nationale : les députés lèvent l'immunité parlementaire de Farba Ngom

L’Assemblée nationale du Sénégal a procédé, ce lundi 16 février 2026, à la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Sur les 129 députés ayant pris part au vote, 108 se sont prononcés pour, 21 contre, sans aucune abstention.



Par cette décision, les parlementaires ouvrent la voie à la poursuite des investigations judiciaires afin que toute la lumière soit établie.



Pour rappel, le maire des Agnam est cité dans une affaire portant sur l’introduction présumée de deux téléphones portables dans sa cellule. L’affaire remonte à une fouille inopinée effectuée dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025 à la Maison d’arrêt du Pavillon spécial. Les agents pénitentiaires y avaient découvert deux téléphones portables ainsi que cinq clés USB en sa possession, des objets strictement interdits en milieu carcéral.