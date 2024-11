Assemblée nationale : Macky ne siégera pas à la 15e législature

Quelques semaines après le succès de Pastef aux législatives (130 députés sur 165), le leader de la coalition Takku Wallu Macky Sall a adressé une lettre de remerciement à ceux et celles qui ont soutenu sa liste. Dans cette même missive, l'ancien président de la République a annoncé son intention de démissionner de son poste de député. "Conformément à l'engagement que j'avais pris à cet égard, je démissionnerai de mon mandat de député à l'ouverture de la prochaine législature, afin qu'il en soit tirées toutes les conséquences de droit", a précisé l'ancien président dans un communiqué parvenu ce vendredi à PressAfrik.



Dans cette même logique, Macky Sall a renouvelé ses félicitations au peuple sénégalais pour son attachement constant à la tradition démocratique du pays, ainsi qu'aux valeurs de paix et de stabilité qui fondent son vivre-ensemble.



"C'est dans cet esprit de vitalité démocratique et des valeurs qui le sous-tendent que j'avais accepté de diriger la liste de la coalition Takku Wallu Sénégal", at-il conclu.