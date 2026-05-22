Sénégal : une députée du parti au pouvoir menace l'exécutif d’une motion de censure en cas de remplacement de Sonko

Députée du parti Pastef (pouvoir), Marie Elène Ndoffène Diouf a menacé, ce vendredi 22 mai, d’une motion de censure contre le gouvernement sénégalais, si le Premier ministre Ousmane Sonko venait à être limogé par le Président Diomaye Faye.



«Il n’y aura qu’un seul Premier ministre au Sénégal, et c’est bien vous», a-t-elle dit à l’endroit de Sonko, sous les applaudissements de ses collègues. En poursuivant, la parlementaire a mis en garde. «Si un autre Premier ministre ose se présenter devant vous, l’Assemblée nationale votera une motion de censure afin de le réserver. Et nous l’assumons», a-t-elle déclaré.



Cette prise de position intervient après que le président Bassirou Diomaye Faye a affirmé son autorité constitutionnelle en rappelant qu’il changerait de Premier ministre si la confiance n'était plus de mise.



Si l’Assemblée nationale est acquise à la cause de Sonko (130 députés/165), elle peut être légalement dissoute en novembre prochain par le Président Diomaye Faye, qui en dispose les prérogatives exclusives.

