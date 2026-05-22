Sénégal : une députée du parti au pouvoir menace l'exécutif d’une motion de censure en cas de remplacement de Sonko

Députée du parti Pastef (pouvoir), Marie Elène Ndoffène Diouf a menacé, ce vendredi 22 mai, d’une motion de censure contre le gouvernement sénégalais, si le Premier ministre Ousmane Sonko venait à être limogé par le Président Diomaye Faye.
«Il n’y aura qu’un seul Premier ministre au Sénégal, et c’est bien vous», a-t-elle dit à l’endroit de Sonko, sous les applaudissements de ses collègues. En poursuivant, la parlementaire a mis en garde. «Si un autre Premier ministre ose se présenter devant vous, l’Assemblée nationale votera une motion de censure afin de le réserver. Et nous l’assumons», a-t-elle déclaré.
Cette prise de position intervient après que le président Bassirou Diomaye Faye a affirmé son autorité constitutionnelle en rappelant qu’il changerait de Premier ministre si la confiance n'était plus de mise.
Si l’Assemblée nationale est acquise à la cause de Sonko (130 députés/165), elle peut être légalement dissoute en novembre prochain par le Président Diomaye Faye, qui en dispose les prérogatives exclusives.
«Il n’y aura qu’un seul Premier ministre au Sénégal, et c’est bien vous», a-t-elle dit à l’endroit de Sonko, sous les applaudissements de ses collègues. En poursuivant, la parlementaire a mis en garde. «Si un autre Premier ministre ose se présenter devant vous, l’Assemblée nationale votera une motion de censure afin de le réserver. Et nous l’assumons», a-t-elle déclaré.
Cette prise de position intervient après que le président Bassirou Diomaye Faye a affirmé son autorité constitutionnelle en rappelant qu’il changerait de Premier ministre si la confiance n'était plus de mise.
Si l’Assemblée nationale est acquise à la cause de Sonko (130 députés/165), elle peut être légalement dissoute en novembre prochain par le Président Diomaye Faye, qui en dispose les prérogatives exclusives.
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