Amélioration de la gouvernance scolaire à Kolda : les censeurs de lycées formés aux outils numériques

Les censeurs des lycées de l’Académie de Kolda (sud) ont bouclé, ce vendredi 22 mai, une session de formation de deux jours consacrée aux outils numériques Office 365 et Google Workspace.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la gouvernance des établissements scolaires et de la promotion du numérique éducatif à travers l’utilisation des comptes institutionnels Office 365 et Google Workspace.



La formation vise à renforcer les capacités des censeurs, membres à part entière des équipes administratives des lycées, afin de leur permettre de mieux maîtriser les outils collaboratifs destinés à améliorer la gestion, la communication ainsi que le pilotage des établissements scolaires.



Les travaux ont été assurés par Madame Ndiaye Aminata Seck, inspectrice de l’enseignement moyen secondaire, et Monsieur Mamadou Mbaye, médiateur numérique académique. À travers cette session, les participants ont été initiés à l’utilisation efficace des plateformes numériques collaboratives et à la mise en place d’espaces numériques fonctionnels au sein des établissements.



Selon les facilitateurs, cette innovation contribuera à renforcer la communication interne, à améliorer le travail collaboratif entre les équipes pédagogiques et administratives, mais également à favoriser une gestion plus efficace des lycées.



Au terme de la formation, les participants ont été invités à servir de relais auprès de leurs collègues afin d’assurer la démultiplication des acquis dans les différents établissements de l’Académie de Kolda.