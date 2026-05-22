« Je pars avec un sentiment de paix » : Guardiola tourne la page à Manchester City après dix ans de domination

L'Angleterre s'apprête à tourner une page d'histoire avec le départ confirmé vendredi de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City qui a tout gagné et tout révolutionné durant une décennie garnie de titres, records et innovations tactiques.



"Dix ans, c'est beaucoup de temps, et je pense que le club a besoin d'un nouveau manager, d'une nouvelle énergie, avec ces joueurs incroyables que nous avons en ce moment, et de commencer à écrire un nouveau chapitre", a justifié l'Espagnol en conférence de presse.



"Je pars avec un incroyable sentiment de paix intérieure, en sachant que j'ai tout donné pour ce club, que je le laisse dans une meilleure situation et que les gens ont apprécié ce que nous avons fait pendant ces dix années", a-t-il ajouté.



Le Catalan de 55 ans fera ses adieux à l'Etihad Stadium, où une tribune sera bientôt renommée en son honneur, dimanche contre Aston Villa.



Il s'en va "en tant que plus grand entraîneur de l'histoire du club, après une décennie inégalée de succès riche en trophées", vingt au total, amassés "au cours d'une ère de domination" sur le sol national, a écrit Manchester City dans le communiqué que les supporters redoutaient.



Guardiola et City, ce sont vingt titres dont six dans le championnat le plus relevé au monde, sans oublier la Ligue des champions en 2023, la toute première de l'histoire pour le club mancunien.



En Premier League, il a écrit l'histoire avec plusieurs records, comme les 100 points collectés en 2018, et les quatre sacres consécutifs de 2021 à 2024. Il a aussi mené une superbe bataille avec le Liverpool de Jürgen Klopp, qu'il a dominé d'un point en 2019 puis en 2022.



Mais, pour la première fois, il a aussi abandonné le trône d'Angleterre durant deux saisons successives, au Liverpool d'Arne Slot en 2025 et au Arsenal de Mikel Arteta en 2026. Cette saison, il a toutefois remporté la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue.



Une parade est prévue lundi dans les rues de Manchester, initialement pour fêter le sacre national de l'équipe féminine et la récente victoire en Coupe d'Angleterre. Elle devrait se transformer en adieux géants pour ce monument du football mondial.





Avec AFP