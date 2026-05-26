Assemblée nationale : Ousmane Sonko salue la confiance de l’opposition et rend hommage à Ismaila Wone

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, élu avec 132 voix, a adressé un message de rassemblement et de reconnaissance à l’endroit des députés de l’opposition qui ont soutenu sa candidature, affirmant que cette confiance l’« engage » dans l’exercice de ses fonctions.
« Cette confiance me lie. Aujourd’hui, vous me donnez plus que jamais les moyens insoumis et institutionnels d’exercer notre rôle de gardien vigilant de notre République », a-t-il déclaré devant les parlementaires, promettant d’user de cette responsabilité « avec fermeté et responsabilité ».
A cette occasion, le président de l’institution parlementaire a également tenu à rendre un hommage à son suppléant, l’honorable Ismaila Wone, qu’il a qualifié d’« ami et frère ».
« Depuis plus de dix ans que nous cheminons, tu as toujours fait preuve, en toutes circonstances, d’une loyauté absolue, d’un désintéressement rare et d’une abnégation totale », a-t-il souligné.
Il a aussi salué cette « amitié sincère » qui selon lui, « restera l'un des biens les plus précieux que l'engagement public lui ait offert ».
« Cette confiance me lie. Aujourd’hui, vous me donnez plus que jamais les moyens insoumis et institutionnels d’exercer notre rôle de gardien vigilant de notre République », a-t-il déclaré devant les parlementaires, promettant d’user de cette responsabilité « avec fermeté et responsabilité ».
A cette occasion, le président de l’institution parlementaire a également tenu à rendre un hommage à son suppléant, l’honorable Ismaila Wone, qu’il a qualifié d’« ami et frère ».
« Depuis plus de dix ans que nous cheminons, tu as toujours fait preuve, en toutes circonstances, d’une loyauté absolue, d’un désintéressement rare et d’une abnégation totale », a-t-il souligné.
Il a aussi salué cette « amitié sincère » qui selon lui, « restera l'un des biens les plus précieux que l'engagement public lui ait offert ».
Autres articles
-
Election de Sonko : le député Cheikh Tidiane Youm se désolidarise de l'opposition et participe au scrutin
-
Sénégal: Cheikh Bara Ndiaye, député du parti au pouvoir, échappe à une arrestation des forces de l’ordre
-
Assemblée nationale : le plaidoyer solennel d’Ousmane Sonko pour une République éthique
-
Élu président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko appelle à une «gouvernance apaisée »
-
Ousmane Sonko: «Je n'utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel»