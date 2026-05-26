Sénégal : Bloomfield place la note souveraine sous perspective négative

L’agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation a dégradé la perspective de la note souveraine du Sénégal de stable à négative, tout en maintenant pour l’heure sa notation de long terme à BBB+, désormais placée sous surveillance étroite. Cette décision, annoncée ce 26 mai à Abidjan, intervient dans un contexte de forte crispation institutionnelle consécutive à la révocation du Premier ministre par le président de la République, puis à l’élection de l’ancien chef du gouvernement à la présidence de l’Assemblée nationale.



Selon l’agence, cette séquence politique fait peser un risque accru de paralysie institutionnelle susceptible d’affecter la continuité des politiques publiques, la coordination budgétaire ainsi que la capacité de l’État à préserver la confiance des bailleurs et investisseurs.



Cette révision intervient alors que les fondamentaux macroéconomiques du pays se sont déjà fragilisés. D’après la fiche de notation, le ratio d’endettement du Sénégal a atteint 119 % du PIB en 2024, contre 111,6 % un an plus tôt, tandis que le déficit budgétaire global ressort à 13,4 % du PIB, malgré une progression des recettes fiscales à 18,6 % du PIB. La dette extérieure représente désormais 87,3 % du PIB, accentuant l’exposition du pays aux tensions de refinancement et aux conditions de marché internationales .



Bloomfield estime que les risques pesant sur la capacité de l’État à honorer ses engagements financiers dans les délais se sont significativement renforcés. L’agence n’exclut pas des tensions accrues sur le service de la dette souveraine, aussi bien sur le marché régional de l’UMOA que sur les engagements internationaux.



La surveillance engagée portera notamment sur l’évolution de la crise politique, la stabilité du cadre institutionnel, la préservation des équilibres macroéconomiques et les conditions d’accès du Sénégal aux financements domestiques et extérieurs.



Un retour à la stabilité institutionnelle, combiné à des mesures crédibles de consolidation budgétaire, pourrait permettre une stabilisation de la perspective. À défaut, une dégradation effective de la note souveraine reste désormais envisageable.