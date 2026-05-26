Election de Sonko : le député Cheikh Tidiane Youm se désolidarise de l'opposition et participe au scrutin

Alors que plusieurs groupes parlementaires de l’opposition, dont Taxawu Senegaal, Takku Wallu et les non-inscrits, ont boycotté la séance consacrée à la réinstallation de Ousmane Sonko et à l’élection du président de l’Assemblée nationale, le député Cheikh Tidiane Youm a choisi de participer au vote.



Le secrétaire général national du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) s’est ainsi démarqué de la ligne adoptée par une grande partie de l’opposition, qui dénonce une procédure jugée « non conforme » au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



Au moment de glisser son enveloppe dans l’urne, Cheikh Tidiane Youm a été applaudi par les députés du groupe Pastef-Les Patriotes, dans une ambiance marquée par des ovations du camp majoritaire.