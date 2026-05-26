Ziguinchor : un mort et un disparu après la chute d’un minibus dans le fleuve Casamance

Un grave accident de la circulation s’est produit, ce mardi matin, à hauteur du pont Émilie-Badiane, dans le sud du Sénégal. Un minibus de type « Cheikhou / Chérifou », en partance pour Dakar, a terminé sa course dans le fleuve Casamance.



Le bilan provisoire fait état d’un mort, d’une personne portée disparue et d’un rescapé.

Selon les informations recueillies sur place par la Rfm, le conducteur se trouvait sur le pont au moment des faits. Les opérations de secours, toujours en cours, sont menées par un important dispositif de la gendarmerie, mobilisé pour tenter de retrouver la personne disparue.



Sur les lieux, les habitants témoignent de la récurrence d’accidents dans cette zone. Le pont Émilie-Badiane est pointé du doigt pour son état de dégradation avancée, jugé préoccupant depuis plusieurs années.



Les autorités avaient annoncé un projet de reconstruction du pont, avec une échéance évoquée autour du 15 juillet, mais sur le terrain, les incidents continuent de se multiplier.

Les recherches se poursuivent dans les eaux du fleuve Casamance.