Sénégal: Cheikh Bara Ndiaye, député du parti au pouvoir, échappe à une arrestation des forces de l’ordre

Le député du parti Pastef (pouvoir), Cheikh Bara Ndiaye, a échappé à une tentative d’arrestation, ce mardi matin, juste après l’élection de Ousmane Sonko à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal. Une vive tension a été observée à l’Assemblée nationale avec une tentative d’interpellation du député Cheikh Bara Ndiaye par des éléments de la Section de recherches de la gendarmerie.



«Diomaye Faye a envoyé la Section de recherches m’arrêter à l’Assemblée nationale. C’est une violation de la loi. J’y ferai face», a écrit le député sur ses réseaux sociaux. Selon nos informations, le parlementaire aurait alors trouvé refuge dans les bureaux du secrétariat situés au premier étage, avec l’aide de ses collègues députés et militants.



Si les raisons exactes de la prétendue arrestation n’ont pas été communiquées, il convient de rappeler que Cheikh Bara Ndiaye, proche de Ousmane Sonko, critique régulièrement le Président Diomaye Faye et son entourage.



Récemment, sur une chaine de télévision, le député a déclaré que la somme de 100 milliards FCFA serait sur un compte du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.