Assemblée nationale : Pape Djibril Fall prône le renforcement des institutions du pays

Le combat pour la souveraineté, la question des ressources la transparence, la bonne gouvernance, autant de questions évoquées par le député Pape Djibril Fall qui prône la revue des institutions du Sénégal.



« Les députés, ce à quoi on les attend, c'est de représenter dignement le peuple. Et tout ce qu'ils ont oublié, on leur fait un rappel. Y compris tout ce qui a été dit et que nous jugeons nécessaire de revenir sur ça, il le faut. Les Sénégalais nous ont délégués tout comme l'Assemblée nationale, comme tous les élus. Actuellement, les gens sont dans l'urgence. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'urgence. Comment devons-nous faire pour combattre l'insécurité alimentaire qui existe dans certaines zones du pays, comment faire avec l'hivernage qui arrive pour lutter contre les inondations », se questionne-t-il.



Le député non inscrit d’ajouter : « Il y aura la conjoncturelle, mais surtout le structurel surtout avec la campagne agricole ».



« Il y a aussi le cœur du programme, pourquoi on a élu la coalition Diomaye président en 2024 qui est le combat pour la souveraineté. La question des ressources la transparence, la bonne gouvernance. Comment faire pour éviter ce qui s'est passé avec les derniers rapports précédents ne nous arrivent pas avec les rapports de 2025 ? C'est une chose qui va beaucoup nous intéresser du point de vue de la gestion, la gouvernance financière », a déclaré Pape Djibril Fall.



Mieux poursuit l'honorable : « de mon point de vue, toutes les institutions doivent être renouvelées. Les moments passés, nos institutions ont été rudement éprouvées. Maintenant, ça doit être une belle occasion pour revoir nos institutions, les moderniser et faire de tel sort que ces institutions puissent prendre en compte les préoccupations et les aspirations des Sénégalais. Nous n'avons pas besoin de brouille. Les gens sont fatigués de la politique politicienne. Donc comment faire pour que le débat économique prenne toute sa place. Comment faire pour que le combat pour les générations à venir du point de vue matériel comme du point de vue immatériel prend toute sa place ».



Par contre Pape Djibril Fall parle de beaucoup d'immaturité à l'Assemblée nationale. Pour lui, les « Sénégalais attendent beaucoup de maturité de la part des hommes politiques. Il nous faut beaucoup de lucidité dans ce pays et renforcer les institutions ».



« La séparation des pouvoirs ne doit pas être un vain mot. Il n'y a que le pouvoir qui arrête le pouvoir. Donc, chacun reste à sa place », a laissé entendre le parlementaire.