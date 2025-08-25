Assemblée nationale : le député Abdou Karim Sall soutient la création de l’OFNAC

Le député et maire de Mbao, Abdou Karim Sall, membre de l'Alliance pour la République (Apr) a marqué les esprits ce lundi, lors de son intervention à l’Assemblée nationale. Après avoir présenté ses condoléances aux familles de la défunte Fanta Sall et du commandant chargé de la sécurité de l’institution, l’ancien ministre du régime de Macky Sall a exprimé son soutien à l’adoption de la loi portant création de l’OFNAC (Office National Anti-Corruption).
Il a justifié sa position en soulignant que la bonne gouvernance demeure une préoccupation majeure et que la mise en place de cette structure contribuerait à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption.
Par ailleurs, évoquant le contexte pluviométrique exceptionnel qui coïncidait avec cette séance parlementaire, le parlementaire a apporté son soutien aux populations affectées par les inondations. Il a également appelé l’État à faire preuve de vigilance, notamment concernant la situation dans la région du Fouta.
